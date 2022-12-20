Психолог объяснила, как заставить фитнес и режим комфортно уживаться с новогодним застольем

Новогодние праздники — это пора сознательного или неосознанного гедонизма, в том числе в пищевом поведении, и для некоторых это может стать большой проблемой. Психологи выделяют три категории людей, кого волнует проблема набора лишнего веса и поддержания себя в хорошей форме. Как не позволить заботе о фигуре испортить себе праздничное настроение, читателям Лайфа рассказала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Елена Крюкова.

Первая категория: помешанные на фитнесе

У людей, которые постоянно посещают спортзал, на самом деле не стоит вопрос о том, как сохранить и поддержать фигуру. Они в прекрасной физической форме, спорт для них неотъемлемый образ жизни. Но таким людям бывает психологически сложно прервать свой привычный ритм жизни и попрощаться с тренером на короткий период новогодних каникул.

"Не нужно себя насиловать. Три-четыре дня можно отдохнуть от физических нагрузок, дать организму перезарядиться, но не более, иначе восстанавливаться будет сложнее", — советует собеседница Лайфа.

Вторая категория: не позволяют себе расслабиться

Для людей, которые следят за собой, не позволяют себе переесть или отклониться от диеты, период новогодних застолий может стать настоящим испытанием. Они, как правило, предпочитают активный отдых: лыжи, коньки, танцы, катание с горки, чтобы не потерять форму за праздники. Таким людям психолог советует договориться самим с собой: несколько дней в начале января не способны нанести ущерб системе, выстроенной месяцами и годами, поэтому корить себя за лишнюю порцию "диетического" оливье с лёгким майонезом точно не стоит.

Третья категория: после Нового года — новая жизнь

Наиболее разношёрстная и зачастую наиболее уязвимая категория — это люди, которые твёрдо решили в новом году сесть на диету или заняться фитнесом, изменив свою жизнь к лучшему. Крюкова напоминает, что сами по себе желания реализуются только в сказках, в жизни для этого нужно прилагать усилия, а у многих людей "аллергия" на такие слова, как "режим", "расписание" и "распорядок дня". Это ассоциируется с чем-то тяжёлым, с преодолением себя, с принуждением и, естественно, вызывает чувство внутреннего отторжения и синдром откладывания на потом. Мол, сегодня ещё денёк поем вдоволь, а уж завтра как пойду на тренировку да как выложусь в двойном размере, чтобы наверстать…

"Откладывание связано с преодолением себя. То, что мы не воспринимаем как сложность, мы не откладываем на потом. Если мы хотим съесть вкусную пиццу, мы едим её сразу, если нам хочется посмотреть интересный фильм, нам не нужно уговаривать себя и заставлять. Защитная реакция возникает, когда наш мозг воспринимает данную деятельность как сложность, как нечто, что может нарушить равновесие, ведь это внутренне неосознанно воспринимается как угроза выживанию", — объясняет собеседница Лайфа.

Здесь есть рабочий лайфхак: нужно обмануть свой мозг, преподнести физическую нагрузку как ключ к удовольствию, хотя бы в самом начале. Крюкова советует найти тот формат физической активности, который принесёт радость, а ещё стараться не превращать привнесение спорта в свою жизнь во что-то революционное и грандиозное. Такие изменения пугают и порождают стресс, а вот маленькие нововведения, по словам психолога, вроде бы ни к чему не обязывают. Тренировки по 15 минут, подъёмы пешком по лестничной клетке, 10-минутные дыхательные практики — всё это может стать отличным началом вашей новой активной жизни в новом году.