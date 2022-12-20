В МИД назвали циничной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных

Россия считает неадекватной, циничной и беспринципной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел бойцами ВСУ российских военнопленных в Донбассе. Об этом сообщил РИА "Новости" замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, напомнив, что, кроме слов о необходимости расследования, ничего сделано не было.

"Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии — циничной и беспринципной", — пояснил он.