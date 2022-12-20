В МИД назвали циничной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
Замглавы МИД Вершинин назвал циничной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
Россия считает неадекватной, циничной и беспринципной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел бойцами ВСУ российских военнопленных в Донбассе. Об этом сообщил РИА "Новости" замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, напомнив, что, кроме слов о необходимости расследования, ничего сделано не было.
"Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии — циничной и беспринципной", — пояснил он.
Вершинин заверил, что Россия продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ "принципиального и жёсткого осуждения действий украинских карателей".
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Напомним, ранее распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных. СК РФ возбудил дело по данному факту. А верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что кадры, вероятно, являются подлинными и требуют расследования.
LIFE / Владимир Суворов