Стало известно, какие неприятности сулит владельцам парковка авто, мешающая уборке снега
Юрист Воропаев советует автовладельцам зимой бояться не эвакуаторов, а рассерженных коммунальщиков с лопатами
Согласно закону, коммунальщики не могут эвакуировать вашу машину, если она мешает уборке снега, но риск получить неприятности всё-таки есть. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.
Эксперт пояснил, что эвакуировать авто можно только в том случае, если оно препятствует движению других транспортных средств. Доказывать нарушение придётся коммунальщикам, но делать это они не станут, а вот повредить вашу машину — запросто. Случаи, когда стоящие на парковке автомобили случайно повреждаются или царапаются коммунальной техникой, возникают довольно часто. Убытки в таких ситуациях, говорит Воропаев, взыскиваются с водителя снегоуборочной машины либо с компании – собственника коммунальной техники.
"Если машина была припаркована с нарушениями и за это нарушение предусмотрено задержание транспортного средства с помещением на спецстоянку, то никаких проблем нет: просто вызывается эвакуатор, который увозит машину. Но это не связано с тем, что машина мешает снегоуборочной технике. Здесь должно быть именно прямое нарушение правил дорожного движения", — добавил юрист.
А ранее учёные заявили, что уборка снега может спровоцировать внезапную остановку сердца. Интенсивная работа на улице при низкой температуре повышает кровяное давление и параллельно сужает коронарные артерии. Данные факторы в сочетании могут увеличить риск острого сердечного приступа. По словам специалистов, даже после двух минут уборки снега частота сердечных сокращений превышает 85% от максимального значения.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев