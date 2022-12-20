Стало известно, какие неприятности сулит владельцам парковка авто, мешающая уборке снега

Согласно закону, коммунальщики не могут эвакуировать вашу машину, если она мешает уборке снега, но риск получить неприятности всё-таки есть. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

Эксперт пояснил, что эвакуировать авто можно только в том случае, если оно препятствует движению других транспортных средств. Доказывать нарушение придётся коммунальщикам, но делать это они не станут, а вот повредить вашу машину — запросто. Случаи, когда стоящие на парковке автомобили случайно повреждаются или царапаются коммунальной техникой, возникают довольно часто. Убытки в таких ситуациях, говорит Воропаев, взыскиваются с водителя снегоуборочной машины либо с компании – собственника коммунальной техники.

"Если машина была припаркована с нарушениями и за это нарушение предусмотрено задержание транспортного средства с помещением на спецстоянку, то никаких проблем нет: просто вызывается эвакуатор, который увозит машину. Но это не связано с тем, что машина мешает снегоуборочной технике. Здесь должно быть именно прямое нарушение правил дорожного движения", — добавил юрист.