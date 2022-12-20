Пранкеры раскрыли тайное желание принца Гарри занять российский престол

Британский принц Гарри может заявить права на российский престол. Такую возможность он допустил в беседе "со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг", пишет kp.ru.

Принц думал, что разговаривает с популярной школьницей, и выложил ей множество откровений, однако на самом деле на том конце провода были российские пранкеры Вован и Лексус. Они уже не раз обводили вокруг пальца известных политиков и творческих личностей и даже подробно рассказали, как удалось выведать секреты принца.

По словам пранкеров, разговор состоялся ещё в 2020 году и в основном шёл о политике. Обсуждали многие темы, принц особенно нелестно высказался о Дональде Трампе, который в то время занимал пост президента США.

"Мы спросили, не хочет ли он заявить права на российский престол (у него же есть дальняя родственная связь). Сказал, что "может быть, если вдруг", — поделился Лексус в эфире радио "Комсомольская правда".