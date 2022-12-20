В России хотят создать центры семейного счастья при поликлиниках

В России могут появиться центры семейного счастья при детских поликлиниках, там научат совместной жизни и преодолению конфликтов. С такой инициативой депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, с копией документа ознакомился RT.

В тексте подчёркивается, что Россия следует курсу поддержки института материнства и семьи. Например, уже есть множество предродовых курсов для будущих мам, даже пап обучают основам ухода за малышом (пеленать, кормить, лечить), отметил Милонов.

"Однако не существует государственных курсов, где бы родителей учили более тонким азам семейной жизни: воспитанию подростков, нахождению общего языка между детьми и родителями, организации досуга и разрешению конфликтных ситуаций", — объяснил депутат.

Поэтому он попросил рассмотреть возможность создания подобных центров, где "родители и дети могли бы получать консультации и обучение по различным нюансам семейной жизни и преодоления конфликтных ситуаций". По словам Милонова, спрос в обществе на данную услугу есть — а значит, курсы будут востребованы.