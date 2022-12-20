Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

Госдума приняла в третьем чтении законопроект "Единой России", приравнивающий георгиевскую ленточку к символам воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 года. Теперь за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить административная или уголовная ответственность — до 5 млн рублей штрафа или до 5 лет тюрьмы.

При этом любая деятельность с использованием этой символики в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться. Также устанавливается возможность использования георгиевской ленты во время проведения органами власти широкого круга мероприятий.

"Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами — символом нашей Победы, тогда и теперь", — подчёркивал ранее один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.