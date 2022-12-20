Сегодня, 20 декабря, в Москве открылось 240 ёлочных базаров. Жители столицы смогут купить отечественные или зарубежные деревья, рассказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Уже традиционная акция для всех москвичей и гостей столицы в преддверии Нового года, а именно с 20 декабря и по 31-е, — в Москве открываются ёлочные базары. В этом году их 240. Представлена продукция Пермского края, Башкирии, есть зарубежные ели. Можно приходить покупать, вся дислокация размещена на сайте мэра и Правительства Москвы", — рассказал Немерюк.

Цены на новогодние деревья стартуют от 1 тысячи за погонный метр. При этом стоимость практически не отличается от прошлогодней: отечественная ель в среднем стоит 1–1,3 тысячи рублей (в 2021 году — 1–1,1 тысячи рублей), отечественная сосна — 1,2–1,6 тысячи рублей (в 2021 году — 1,2–1,4 тысячи рублей), импортная пихта — от 5,5 тысячи рублей за погонный метр (в 2021 году — от 3,5 тысячи рублей).

Адреса ёлочных базаров вы можете найти здесь.