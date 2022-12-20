СВР раскрыла планы Британии и Франции ударить по ослабленному СССР в 1940 году
СВР: Франция и Великобритания собирались нанести удар по СССР в начале 1940 года
Франция и Великобритания планировали нанести удар по территории СССР в начале 1940 года с территории Финляндии. Об этом сказано в архивном документе, который обнародовала Служба внешней разведки России. Материал опубликован на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.
Речь идёт о служебной записке пятого отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, в которой докладывается об агентурных сведениях, полученных из Китая. В документе от 4 марта 1940 года сказано о намерении Франции и Англии затянуть советско-финскую войну, чтобы ослабить мощь Советского Союза.
"Англия и Франция в настоящее время стараются использовать Финляндию как предлог для возбуждения общественного мнения против СССР, заставляя их народ поддержать своё правительство во всех мероприятиях, которые направлены против СССР. Англия и Финляндия хотят вести войну против СССР на территории Финляндии", — сказано в письме.
Записка 5-го отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Фото © Сайт Президентской библиотеки имени Ельцина
Однако планы Франции и Великобритании, как известно, не осуществились, так как советско-финская война закончилась 13 марта 1940 года.
Ранее ФСБ рассекретила архивы об издевательствах гитлеровцев над жителями Волоколамска. Именно эти материалы заложили начало сбора огромной доказательной базы, которая легла в основу обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе и на трибуналах в ряде советских городов.
ТАСС / ASSOCIATED PRESS / IP RC, VP. KEY R4, N. XMEH