СВР раскрыла планы Британии и Франции ударить по ослабленному СССР в 1940 году

Франция и Великобритания планировали нанести удар по территории СССР в начале 1940 года с территории Финляндии. Об этом сказано в архивном документе, который обнародовала Служба внешней разведки России. Материал опубликован на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

Речь идёт о служебной записке пятого отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, в которой докладывается об агентурных сведениях, полученных из Китая. В документе от 4 марта 1940 года сказано о намерении Франции и Англии затянуть советско-финскую войну, чтобы ослабить мощь Советского Союза.

"Англия и Франция в настоящее время стараются использовать Финляндию как предлог для возбуждения общественного мнения против СССР, заставляя их народ поддержать своё правительство во всех мероприятиях, которые направлены против СССР. Англия и Финляндия хотят вести войну против СССР на территории Финляндии", — сказано в письме.

Записка 5-го отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Фото © Сайт Президентской библиотеки имени Ельцина

Однако планы Франции и Великобритании, как известно, не осуществились, так как советско-финская война закончилась 13 марта 1940 года.