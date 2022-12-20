Число пострадавших при обрушении лесов в Краснознаменске увеличилось до 16
ТАСС: При обрушении строительных лесов в Краснознаменске пострадало 16 рабочих
При обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске пострадало 16 человек, пятеро из которых находятся в тяжёлом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медиков.
"Травмы при обрушении строительных лесов получили 16 человек. Пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Десять человек отпущены на амбулаторное лечение", — сообщили врачи в беседе с агентством.
Напомним, строительные леса обрушились с высоты девятого этажа в Подмосковье. Судя по видео, обрушение произошло на уровне девятого этажа. Согласно предварительным данным, погибших нет. Известно, что один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.
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