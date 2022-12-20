В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Вопрос исполнения решений ЕСПЧ был закрыт ещё в марте, когда Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Вершинин напомнил, что российский президент Владимир Путин подписал федеральные законы, которые внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и законодательные акты. При этом он добавил, что Генпрокуратура в следующем году продолжит выплачивать компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года, однако только в том случае, если они не противоречат конституционному порядку РФ.