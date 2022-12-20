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20 декабря, 06:37

В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Замглавы МИД Вершинин: РФ считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ после 15 марта

Вопрос исполнения решений ЕСПЧ был закрыт ещё в марте, когда Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат", — приводит его слова РИА "Новости".

Вершинин напомнил, что российский президент Владимир Путин подписал федеральные законы, которые внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и законодательные акты. При этом он добавил, что Генпрокуратура в следующем году продолжит выплачивать компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года, однако только в том случае, если они не противоречат конституционному порядку РФ.

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Ранее Лайф писал, что 7 июня Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта. 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы, касающиеся неисполнения решений Европейского суда по правам человека. А 18 июля российский лидер освободил от должности уполномоченного при ЕСПЧ Михаила Виноградова.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер

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