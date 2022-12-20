Посольство России добилось от властей США возвращения личных вещей Бута

Российское посольство добилось от американских властей возвращения личных вещей Виктора Бута, который был освобождён из тюрьмы США в результате обмена заключёнными. Об этом рассказала ТАСС заведующая консульским отделом Посольства РФ в Соединённых Штатах Надежда Шумова.

По её словам, у американских властей было около восьми коробок с вещами россиянина — около 300 кг. Речь идёт о редких книгах, картинах, написанных Бутом, а также дневниковых записях. Деньги, которые ему присылали родственники, — примерно четыре тысячи долларов — пока вернуть не удалось.