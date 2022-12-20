Посольство России добилось от властей США возвращения личных вещей Бута
Российское посольство добилось от американских властей возвращения личных вещей Виктора Бута, который был освобождён из тюрьмы США в результате обмена заключёнными. Об этом рассказала ТАСС заведующая консульским отделом Посольства РФ в Соединённых Штатах Надежда Шумова.
По её словам, у американских властей было около восьми коробок с вещами россиянина — около 300 кг. Речь идёт о редких книгах, картинах, написанных Бутом, а также дневниковых записях. Деньги, которые ему присылали родственники, — примерно четыре тысячи долларов — пока вернуть не удалось.
"Сегодня (19 декабря. — Прим. Лайфа) утром в посольство поступили личные вещи Виктора Бута. Мы отправим в ближайшее время Виктору всё [это] домой. Но мы продолжаем ожидать [от американской стороны] получения денежных средств [Бута для последующей передачи ему]. Деньги [Бута] нам пока ещё не вернули", — сказала она.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, Бут поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.
ТАСС / Сергей Карпухин