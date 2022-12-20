Россиянам рассказали об изменениях в выплатах по больничному с 1 января

Максимальная сумма выплат по больничному листу в России вырастет с 1 января 2023 года. Об этом рассказали агентству "Прайм" в Фонде социального страхования.

Так, предельный размер выплат для сотрудников с восьмилетним стажем по обычному договору достигнет 2736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц. Кроме того, вступают в силу и поправки к федеральному закону, согласно которым пособия по больничному листу будут получать и граждане, работающие по договорам ГПХ.

"Методика расчёта остаётся прежней: оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет — пособие составляет 80%", — рассказали в ФСС.