Сестра Ким Чен Ына заявила, что скоро все убедятся в надёжности ракет КНДР

Все "придирающиеся" к пускам ракет Северной Кореи в скором времени смогут лично увидеть и убедиться в их возможностях и надёжности. С таким угрожающим намёком выступила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

"Они критикуют возможности нашего стратегического оружия, говоря, что для подтверждения нужно запускать под нормальным углом, а не вертикально. Вскоре вы всё увидите и поймёте, когда мы это сделаем", — приводит её слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).