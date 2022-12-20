Сестра Ким Чен Ына заявила, что скоро все убедятся в надёжности ракет КНДР
Все "придирающиеся" к пускам ракет Северной Кореи в скором времени смогут лично увидеть и убедиться в их возможностях и надёжности. С таким угрожающим намёком выступила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
"Они критикуют возможности нашего стратегического оружия, говоря, что для подтверждения нужно запускать под нормальным углом, а не вертикально. Вскоре вы всё увидите и поймёте, когда мы это сделаем", — приводит её слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Кстати, ранее Северная Корея провела испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника, оно проходило на северокорейском ракетном полигоне Сохэ. В ходе него был осуществлён запуск тестового аппарата. Как пишут местные СМИ, Пхеньян намерен завершить разработку первого военного спутника-шпиона к апрелю следующего года.
ТАСС / AP