Врач посоветовал выключать новогодние гирлянды за два часа до сна

Офтальмолог, главврач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков раскрыл миф о вреде новогодних гирлянд. Многие считают, что они могут стать причиной плохого самочувствия и развития патологий, особенно повреждения сетчатки, однако это не так.

"Интенсивность светового потока гирлянд синего цвета крайне низкая, даже при многочасовом воздействии такого света повреждения не разовьются благодаря мощной антиоксидантной системе сетчатки, которая нейтрализует образующиеся свободные радикалы при воздействии коротковолнового излучения", — приводит его слова RT.

Однако гирлянды, как и прочие источники коротковолнового синего света, необходимо выключать за два часа до сна. Ещё один вариант — уменьшить в них содержание света коротковолнового сине-фиолетового диапазона, чтобы не нарушать циркадные биоритмы.

При этом врач предупредил, что гирлянды всё же могут представлять некоторый риск для людей, имеющих склонность к эпилептическим припадкам: всё дело в мерцании светодиодов и пульсации светового потока. Кроме того, никто не исключает вероятность удара током или возгорания из-за плохого качества. Особенно опасны несертифицированные гирлянды, которые могут привести к короткому замыканию, отметил эксперт.

"Желательно использовать гирлянды в одном месте, например на ёлке, и не увешивать ими все стены и потолок. Либо же воздействие такого тотального освещения гирляндами должно не превышать пары часов", — посоветовал офтальмолог.