Ни в коем случае не дарите эти презенты на Новый год – 2023, иначе сильно оскорбите Кролика

Тема подарков сейчас актуальна как никогда. Ведь до Нового года ещё есть время, и люди присматриваются ко всяким безделушкам и думают, кому что подарить. Перед тем как приобрести презенты, важно узнать про особенности зверька-покровителя наступающего года. Дело в том, что определённые вещи на 2023 год друзьям и близким дарить нельзя. Такие презенты лишь разозлят Чёрного Водяного Кролика, и негативные последствия обязательно коснутся и вас, и получателя сувенира. С какими подарками стоит быть особенно осторожными?

Какие подарки нельзя дарить на 2023-й?

Есть определённый список предметов, которые станут плохим подарком в 2023 году. Фото © Shutterstock

Выбор подарков — тема достаточно сложная, ведь общие рекомендации дать непросто, всем не угодишь. Зато можем рассказать, от покупки каких презентов точно следует воздержаться. Некоторые из них не оценит Водяной Кролик, а дарить другие и вовсе считается плохой приметой. На самом деле список "запрещёнки" не такой уж и большой.

Не стоит дарить парфюмерию. Символ 2023 года не слишком хорошо относится к резким запахам. Если человек не говорил, что хочет в подарок на праздник конкретные духи, ваша инициатива окажется наказуемой.

Плохим вариантом для подарка станут предметы, связанные с водными процедурами. Гели для душа, шампуни и бальзамы, халат или тапочки. Да, это практично, но подобные штучки и подарками-то назвать трудно. Полотенце с давних времён относится к обрядовым предметам, а презентовать тапочки — плохая примета.

С зеркалом тоже не всё так просто. На самом деле, этот предмет интерьера во многих культурах считается магическим или даже оккультным, потому на Новый год такие сюрпризы преподносить не стоит. Но, если очень хотите, выбирайте зеркало не с прилавка, а запакованное и принесённое со склада, так как первым в него должен посмотреть хозяин.

Часы в качестве подарка на Новый год тоже подойдут далеко не всем. В давние времена считалось плохой приметой преподнести их кому-то в момент перехода из одного года в другой. Всё-таки, по поверьям, часы отсчитывают время до смерти. Но, если уже подготовили такой подарок, договоритесь с человеком о простом ритуале. Пусть он даст вам несколько монет. Чисто символично, словно "покупает" презент себе сам. Тогда никакого негатива у символа 2023 года Кролика из-за такого подарка не появится.

Что можно дарить в год Кролика?

Кролик точно оценит любые подарки, которые пригодятся хозяевам в быту. Фото © Shutterstock