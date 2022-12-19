Нумеролог раскрыла, как пройдёт 2023-й и что нужно делать в год Кролика

Главной цифрой 2023 года, до которого осталось меньше двух недель, станет семёрка — она получается путём сложения всех цифр числа. Семёрка в нумерологии отвечает за мудрость и философское отношение к жизни. Важное уточнение — влиять на события в 2023 году будет "теневая" планета Кету. В год её правления человек получает буквально сверхспособности для анализа собственного внутреннего мира. Именно поэтому в грядущем году очень важно уделять внимание наблюдениям за собой и происходящим вокруг, объяснила нумеролог Алла Новокрещенова.

Как сложится 2023 год?

Говорить о денежной сфере и финансовом благополучии в 2023 году пока сложно. Дело всё в том, что Кету, поддерживаемая семёркой, непредсказуема в этом аспекте. Лучшим решением будет тактика строгой экономии. По ссылке делились эффективными и лёгкими способами сэкономить, о которых вы даже и не подозревали.

Что до личной жизни, начните год с объяснений, рекомендовала нумеролог. Разобраться в чувствах вам и партнёру поможет всё та же семёрка.

Будьте искренни в своих словах и чувствах. И тогда 2023 год подарит вам и вашей половинке незабываемые впечатления Алла Новокрещенова Нумеролог

Чем заняться в 2023 году?

В наступающем 2023 году лучше всего заняться защитой внутренних интересов и повышением образованности.

Посвятите 2023 год саморазвитию: больше читайте, получайте новые знания и навыки, философствуйте. Число семь поможет вам добиться максимальных успехов в этом направлении Алла Новокрещенова Нумеролог

Какой стратегии придерживаться в год семёрки Кету, чтобы получить шанс на исправление даже глобальных ошибок? Нумеролог Алла Новокрещенова предложила действовать по следующей схеме: вспомнить основные жизненные этапы, а затем постараться найти ответ на вопрос, что я сделал не так, пишет "Вечерняя Москва".