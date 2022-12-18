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18 декабря, 10:00
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10 фото людей, засомневавшихся в собственном уме, ведь они нашли себя на старинных картинах

Кажется, двойника можно встретить разве что в сериале или на работе, если ты какой-нибудь президент. А вот найти клона в музее не ожидает никто. Поэтому только представьте удивление героев подборки!

"Нашёл двойника в Лувре", — joahdato.

Фото © Imgur / joahdato

Фото © Imgur / joahdato

"Двойник из прошлого", — Blor-Utar.

Фото © Reddit / Blor-Utar

Фото © Reddit / Blor-Utar

"Я есть Генрих Восьмой собственной персоной", — scrmedia.

Фото © Reddit / scrmedia

Фото © Reddit / scrmedia

"Кажется, с него писали", — ArdhaChandrasana.

Фото © Imgur / ArdhaChandrasana

Фото © Imgur / ArdhaChandrasana

"Столкнулась с самой собой в музее", — Davidurbon.

Фото © Imgur / Davidurbon

Фото © Imgur / Davidurbon

"Он пошёл в музей, и вот что случилось", — WreckedTangled.

Фото © Imgur / WreckedTangled

Фото © Imgur / WreckedTangled

"Нашёл тут собственного двойника", — Ross W. Duffin.

Фото © Twitter / Ross W. Duffin

Фото © Twitter / Ross W. Duffin

"Двойник из галереи", — Davidurbon.

Фото © Imgur / Davidurbon

Фото © Imgur / Davidurbon

"Друг гулял по Метрополитен-музею в Нью-Йорке и нашёл себя на картине", — racoon_goon.

Фото © Reddit / racoon_goon

Фото © Reddit / racoon_goon

"Лучший друг пошёл в Лувр и обнаружил собственный портрет, написанный столетия назад", — MrPaulieP.

Фото © Reddit / MrPaulieP

Фото © Reddit / MrPaulieP

10 фото близнецов, которые докажут вам, что матрица существует и иногда очень сильно глючит

10 фото близнецов, которые докажут вам, что матрица существует и иногда очень сильно глючит

Обложка ©

Twitter / Ross W. Duffin, Imgur / Davidurbon

Сергей Трофимов

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