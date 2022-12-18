10 фото людей, засомневавшихся в собственном уме, ведь они нашли себя на старинных картинах

Кажется, двойника можно встретить разве что в сериале или на работе, если ты какой-нибудь президент. А вот найти клона в музее не ожидает никто. Поэтому только представьте удивление героев подборки!