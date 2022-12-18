10 фото людей, засомневавшихся в собственном уме, ведь они нашли себя на старинных картинах
Кажется, двойника можно встретить разве что в сериале или на работе, если ты какой-нибудь президент. А вот найти клона в музее не ожидает никто. Поэтому только представьте удивление героев подборки!
"Нашёл двойника в Лувре", — joahdato.
Фото © Imgur / joahdato
"Двойник из прошлого", — Blor-Utar.
Фото © Reddit / Blor-Utar
"Я есть Генрих Восьмой собственной персоной", — scrmedia.
Фото © Reddit / scrmedia
"Кажется, с него писали", — ArdhaChandrasana.
Фото © Imgur / ArdhaChandrasana
"Столкнулась с самой собой в музее", — Davidurbon.
"Он пошёл в музей, и вот что случилось", — WreckedTangled.
Фото © Imgur / WreckedTangled
"Нашёл тут собственного двойника", — Ross W. Duffin.
Фото © Twitter / Ross W. Duffin
"Двойник из галереи", — Davidurbon.
"Друг гулял по Метрополитен-музею в Нью-Йорке и нашёл себя на картине", — racoon_goon.
Фото © Reddit / racoon_goon
"Лучший друг пошёл в Лувр и обнаружил собственный портрет, написанный столетия назад", — MrPaulieP.
Фото © Reddit / MrPaulieP
Лучшее из Интернета
Twitter / Ross W. Duffin, Imgur / Davidurbon