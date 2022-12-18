Проверь себя: 7 культовых новогодних фильмов, которые можно угадать всего по одной цитате
По случаю приближения зимних праздников собрали 7 цитат из легендарных фильмов. Угадать, из каких именно кинолент взяты эти фразы, смогут, пожалуй, все. Пишите в комментах, справились ли с заданием.
"Главное, чтобы костюмчик сидел".
Кадр из фильма © "Чародеи". Режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
Для многих "Чародеи" — любимый новогодний фильм. И эти люди точно не раз напевали песню про костюмчик себе под нос. Настоящая новогодняя классика!
"Мне десять лет. Телевизор — это моя жизнь".
Кадр из фильма © "Один дома – 2. Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992). Режиссёр Крис Коламбус / Hughes Entertainment / 20th Century Fox
Если понять, откуда фраза, так и не получилось, спросите детей, росших в девяностые, ведь они точно смотрели все части "Один дома". Конкретно фраза "Мне десять лет. Телевизор — это моя жизнь" из второй части.
"Бабу-ягу со стороны брать не будем: воспитаем в своём коллективе".
Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков
Сколько новогодних фильмов Рязанов подарил нам! Один из них — "Карнавальная ночь", которую зрители полюбили благодаря неповторимому юмору. Мало кто не давился от смеха на моменте с фразой "Бабу-ягу со стороны брать не будем: воспитаем в своём коллективе".
"Вот у меня есть друг, тоже учёный. У него три класса образования".
Кадр из фильма © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева
Признайтесь, вы точно слышали эту фразу, но вспомнить, откуда она — задача не из лёгких. Раскрываем карты: цитата "Вот у меня есть друг, тоже учёный. У него три класса образования" принадлежит персонажу Савелия Крамарова Косому из "Джентльменов удачи".
"Какая гадость эта ваша заливная рыба!"
Кадр из фильма © "Ирония судьбы". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов
Знаем-знаем, это было легко. Фразу Ипполита из "Иронии судьбы", кажется, наизусть знают все, даже сегодняшние малыши.
"И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. И меня вылечат".
Кадр из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай
И хоть действие фильма происходит в знойной летней Москве, представить новогодние праздники без "Ивана Васильевича" по главным каналам невозможно. Фразу "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. И меня вылечат", сказанную актрисой Натальей Крачковской в конце киноленты, мы до сих пор регулярно используем в речи, хоть с премьеры прошло почти 50 лет.
"Принцесса! Нет, не принцесса. Королевна!"
Кадр из фильма © "Морозко". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин
Фразу "Принцесса! Нет, не принцесса. Королевна!" хотя бы раз в жизни дочерям говорили все советские мамы. Первоисточник тоже всем был известен — фильм "Морозко". А вы узнали?
Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков; кадр из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай