Проверь себя: 7 культовых новогодних фильмов, которые можно угадать всего по одной цитате

"Главное, чтобы костюмчик сидел".

Кадр из фильма © "Чародеи". Режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

Для многих "Чародеи" — любимый новогодний фильм. И эти люди точно не раз напевали песню про костюмчик себе под нос. Настоящая новогодняя классика!

"Мне десять лет. Телевизор — это моя жизнь".

Кадр из фильма © "Один дома – 2. Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992). Режиссёр Крис Коламбус / Hughes Entertainment / 20th Century Fox

Если понять, откуда фраза, так и не получилось, спросите детей, росших в девяностые, ведь они точно смотрели все части "Один дома". Конкретно фраза "Мне десять лет. Телевизор — это моя жизнь" из второй части.

"Бабу-ягу со стороны брать не будем: воспитаем в своём коллективе".

Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков

Сколько новогодних фильмов Рязанов подарил нам! Один из них — "Карнавальная ночь", которую зрители полюбили благодаря неповторимому юмору. Мало кто не давился от смеха на моменте с фразой "Бабу-ягу со стороны брать не будем: воспитаем в своём коллективе".

"Вот у меня есть друг, тоже учёный. У него три класса образования".

Кадр из фильма © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева

Признайтесь, вы точно слышали эту фразу, но вспомнить, откуда она — задача не из лёгких. Раскрываем карты: цитата "Вот у меня есть друг, тоже учёный. У него три класса образования" принадлежит персонажу Савелия Крамарова Косому из "Джентльменов удачи".

"Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

Кадр из фильма © "Ирония судьбы". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Знаем-знаем, это было легко. Фразу Ипполита из "Иронии судьбы", кажется, наизусть знают все, даже сегодняшние малыши.

"И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. И меня вылечат".

Кадр из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай

И хоть действие фильма происходит в знойной летней Москве, представить новогодние праздники без "Ивана Васильевича" по главным каналам невозможно. Фразу "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. И меня вылечат", сказанную актрисой Натальей Крачковской в конце киноленты, мы до сих пор регулярно используем в речи, хоть с премьеры прошло почти 50 лет.

"Принцесса! Нет, не принцесса. Королевна!"

Кадр из фильма © "Морозко". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин