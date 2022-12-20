Более 60 россиян отбывают в США наказание по несправедливым обвинениям
Замглавы МИД Вершинин: В США несправедливо отбывают наказание более 60 россиян
Свыше 60 граждан России остаются в американских тюрьмах, отбывая наказания по несправедливым вердиктам. По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина, эти люди фактически находятся в заложниках у США.
Дипломат подчеркнул, что американские власти уже много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру, задерживают и экстрадируют в США, где приговаривают к длительным тюремным срокам.
"Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек", — сказал Вершинин.
По его словам, подобная тенденция в последние годы усиливается, поэтому россиянам стоит аккуратнее выезжать за границу и несколько раз подумать, прежде чем посещать недружественные страны. В особенности если специфика деятельности подразумевает возможный интерес со стороны иностранных спецслужб.
"Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу "русский — значит, преступник", — подчеркнул Вершинин.
Лайф рассказывал, что 8 декабря США обменяли россиянина Виктора Бута, вернув на родину американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. По возвращении в Россию бизнесмен уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает спецоперацию на Украине. Кроме того, Бут поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.
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