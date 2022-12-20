Более 60 россиян отбывают в США наказание по несправедливым обвинениям

Свыше 60 граждан России остаются в американских тюрьмах, отбывая наказания по несправедливым вердиктам. По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина, эти люди фактически находятся в заложниках у США.

Дипломат подчеркнул, что американские власти уже много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру, задерживают и экстрадируют в США, где приговаривают к длительным тюремным срокам.

"Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек", — сказал Вершинин.

По его словам, подобная тенденция в последние годы усиливается, поэтому россиянам стоит аккуратнее выезжать за границу и несколько раз подумать, прежде чем посещать недружественные страны. В особенности если специфика деятельности подразумевает возможный интерес со стороны иностранных спецслужб.