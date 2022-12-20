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20 декабря, 07:51

Стало известно, почему Агуэро вынес барабан с надписью "Тула" после финала ЧМ и причём здесь Россия

Волонтёр из России помог преданному фанату Аргентины попасть на ЧМ-2022 в Катаре

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро выбежал на поле после финального матча ЧМ-2022 с огромным барабаном, на котором было написано Tula, чтобы отпраздновать победу команды. Интересно, что музыкальный инструмент принадлежит преданному болельщику аргентинской сборной, который попал на чемпионат благодаря россиянину.

Серхио Агуэро вышел на поле ЧМ-2022 с барабаном. Обложка © Twitter / Evan Mobley the Good Dinosaur

Серхио Агуэро вышел на поле ЧМ-2022 с барабаном. Обложка © Twitter / Evan Mobley the Good Dinosaur

Надпись Tula — это прозвище 82-летнего болельщика Карлоса Эскуале из Аргентины. Именно ему принадлежит барабан, который позаимствовал у него Агуэро, пишет телеграм-канал Ultras Action. Мужчина уже посетил 13 чемпионатов мира. По его словам, он первым начал приезжать поболеть за команду вместе с барабаном. Эскуале признался, что ему помог с поездкой в Катар волонтёр из России, который взял на себя все расходы. Они познакомились на ЧМ-2018 в Москве. При этом личность россиянина Эскуале раскрывать не стал.

Карлос Эскуале со своим барабаном на ЧМ-2022. Обложка © t.me / Ultras Action

Карлос Эскуале со своим барабаном на ЧМ-2022. Обложка © t.me / Ultras Action

"Он привёз меня сюда — сам за всё заплатил. Он волонтёр, которого послал мне Бог, — всевышний всегда посылает мне добровольцев из разных частей света. Один я бы не справился", — пояснил болельщик и добавил, что на барабане даже есть наклейка: "Тула — русский город".

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Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом аргентинец Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Обложка ©

Twitter / Evan Mobley the Good Dinosaur

Татьяна Миссуми

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