Стало известно, почему Агуэро вынес барабан с надписью "Тула" после финала ЧМ и причём здесь Россия

Надпись Tula — это прозвище 82-летнего болельщика Карлоса Эскуале из Аргентины. Именно ему принадлежит барабан, который позаимствовал у него Агуэро, пишет телеграм-канал Ultras Action. Мужчина уже посетил 13 чемпионатов мира. По его словам, он первым начал приезжать поболеть за команду вместе с барабаном. Эскуале признался, что ему помог с поездкой в Катар волонтёр из России, который взял на себя все расходы. Они познакомились на ЧМ-2018 в Москве. При этом личность россиянина Эскуале раскрывать не стал.