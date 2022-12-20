Личный домик и любимые лакомства: Енотовидная собака Буба ушла в спячку в Московском зоопарке

Обитательница Московского зоопарка — енотовидная собака Буба — впала в зимнюю спячку в персональном вольере, куда её переселили в начале декабря. В учреждении рассказали, что переезд был запланирован заранее, чтобы облегчить животному сон.

Енотовидная собака Буба. Видео предоставлено Лайфу

Новое жилище Бубы учитывает все её особенности. Для комфорта зверька там оборудован личный домик, а сам вольер укрыт от осадков, чтобы ничего не могло потревожить сон собаки. Кроме того, так как енотовидные собаки, в отличие от енотов, очень плохо лазают, всё оснащение среды здесь ориентировано на нижний ярус.

"Перед переходом в зимний сон Бубе предлагали её любимые лакомства, совпадающие с задачами зимнего рациона: говядину, курицу, креветки. Это позволило ей быстро набрать вес, чтобы обзавестись запасами на зиму", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Киперы каждый день проверяют состояние Бубы, но еду предлагают в зависимости от погодных условий. Когда теплее — чаще, а в морозы — реже. Всё зависит от активности самой собаки — когда она лично выйдет из домика, — чтобы не нарушать её сон.