Личный домик и любимые лакомства: Енотовидная собака Буба ушла в спячку в Московском зоопарке
Енотовидная собака Буба из Московского зоопарка впала в спячку в личном вольере
Енотовидная собака Буба. Обложка © Фото предоставлено Лайфу
Обитательница Московского зоопарка — енотовидная собака Буба — впала в зимнюю спячку в персональном вольере, куда её переселили в начале декабря. В учреждении рассказали, что переезд был запланирован заранее, чтобы облегчить животному сон.
Енотовидная собака Буба. Видео предоставлено Лайфу
Новое жилище Бубы учитывает все её особенности. Для комфорта зверька там оборудован личный домик, а сам вольер укрыт от осадков, чтобы ничего не могло потревожить сон собаки. Кроме того, так как енотовидные собаки, в отличие от енотов, очень плохо лазают, всё оснащение среды здесь ориентировано на нижний ярус.
"Перед переходом в зимний сон Бубе предлагали её любимые лакомства, совпадающие с задачами зимнего рациона: говядину, курицу, креветки. Это позволило ей быстро набрать вес, чтобы обзавестись запасами на зиму", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Киперы каждый день проверяют состояние Бубы, но еду предлагают в зависимости от погодных условий. Когда теплее — чаще, а в морозы — реже. Всё зависит от активности самой собаки — когда она лично выйдет из домика, — чтобы не нарушать её сон.
Ранее Лайф рассказывал, что любимец посетителей Калининградского зоопарка — бурый медведь Фима — впервые за несколько лет заснул крепким медвежьим сном. Причина — аномальные для этого региона морозы: в Калининграде сейчас минус семь градусов. А в природе косолапые спят весьма чутко, просыпаются, и, если на улице устанавливается тёплый период, они выходят из своего укрытия, а затем, когда погода вновь портится, возвращаются или находят новую берлогу.