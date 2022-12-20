Доллар впервые с мая превысил 69 рублей, евро — 74 рубля

Курс доллара по отношению к рублю на Московской бирже превысил 69 рублей, евро — 74 рубля, что произошло впервые с 11 мая 2022 года. Об этом говорят данные торгов.

Так, доллар показал рост на 2,26% и поднялся до 69,25 рубля на момент 10:10 по московскому времени. Курс евро, в свою очередь, увеличился на 3,92% и дошёл до 74,005 рубля. Чуть позже американская валюта остановилась на отметке в 69,3 рубля, а европейская — 73,64 рубля (+2,08%).