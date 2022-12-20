В ДНР и ЛНР выбрали сенаторов Совета Федерации РФ

Депутат Народного совета ДНР Александр Ананченко стал сенатором в Совете Федерации от республики. Об этом сообщили в региональном парламенте.

"Александр Ананченко наделён полномочиями сенатора Российской Федерации от Народного совета Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Также был определён сенатор от Луганской Народной Республики. Им стала Ольга Бас, которая ранее возглавляла администрацию главы ЛНР. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко.

"Депутат Народного совета Луганской Народной Республики Ольга Евгеньевна Бас уходит в сенат — Совет Федерации Федерального собрания РФ. Только что парламент наделил Ольгу Евгеньевну соответствующими полномочиями", — написал он в своём телеграм-канале.