Столичные хирурги удалили с тела юноши 24-килограммовую опухоль, с которой он жил 15 лет

Хирурги столичного центра Блохина провели уникальную операцию: они удалили с тела нижегородца огромную опухоль весом почти в 24 килограмма. Как узнал Лайф, новообразование росло в организме 22-летнего Михаила на протяжении 15 лет.

Столичные хирурги удалили из тела юноши 24-килограммовую опухоль, с которой он жил 15 лет. Видео © LIFE

Опухоль появилась у пациента ещё в семь лет. Обратившись в больницу, семья Михаила услышала от врачей Нижнего Новгорода, что причин для беспокойства нет: новообразование доброкачественное и неоперабельное. Однако оно продолжало расти, и медиков, которые взялись бы за эту операцию, было найти непросто.

Практически 15 лет родители Михаила вели поиски хирургов. К несчастью, образование к этому времени достигло огромных размеров: Михаилу было тяжело передвигаться и сидеть. Проблемы приносил даже выбор одежды, а на улице юноша ловил на себе удивлённые взгляды прохожих. Настоящее предновогоднее чудо смогли сотворить хирурги Московского онкологического центра имени Блохина.

"Он приехал к нам с огромным образованием. Это мягкотканное образование исходило из мягких тканей спины, ягодичной области и бёдер. То есть такой огромный мешок, около 25 килограммов, который, к сожалению, у него рос достаточно давно", — рассказал хирург-онколог Ренат Валиев.

Операция по удалению образования длилась семь часов. За это время парень потерял почти пять литров крови. Сложность вмешательства заключалась в том, что в опухоли были патологические сосуды толщиной с палец, но, к счастью, всё прошло успешно. Теперь у Михаила начинается новая жизнь, ведь он даже не верил в то, что патологию можно удалить. Скоро юноша вернётся в родной город и продолжит учиться на стоматолога.