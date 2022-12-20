Завербованного разведкой Украины жителя Ставрополья поймали за попыткой сжечь военкомат
В Ставропольском крае пресекли очередную попытку поджога военкомата. Как обычно, устроить переполох пытался завербованный украинцами местный житель, пишет телеграм-канал SHOT.
Всё произошло в городе Невинномысск, где проживал Михаил Б. — приверженец крайне радикальной идеологии. Причём своих настроений он не скрывал и очень любил высказывать мысли в соцсетях. Как-то ему пришло сообщение от незнакомца с ником Бэн, который представился сотрудником "Главного управления разведки МО Украины" и предложил "работу".
Первым заданием Миши стал поджог местного военкомата. Парень купил в магазине всё необходимое и своими руками смастерил две бомбы, чтобы атаковать здание. Однако до конца дело довести не удалось. Благодаря слаженным действиям местных правоохранителей радикал был задержан, а в ходе обыска у него изъяли каминные спички, канистры с неизвестной жидкостью, бутылки с зажигательной смесью и банковские карты. Также возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
А ранее было возбуждено уголовное дело в отношении блогера, снимавшего поджоги военкоматов в Подмосковье на GoPro. Подросток фиксировал свои "похождения" ещё в феврале и отправлял одному из проукраинских телеграм-каналов.
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