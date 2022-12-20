Завербованного разведкой Украины жителя Ставрополья поймали за попыткой сжечь военкомат

В Ставропольском крае пресекли очередную попытку поджога военкомата. Как обычно, устроить переполох пытался завербованный украинцами местный житель, пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло в городе Невинномысск, где проживал Михаил Б. — приверженец крайне радикальной идеологии. Причём своих настроений он не скрывал и очень любил высказывать мысли в соцсетях. Как-то ему пришло сообщение от незнакомца с ником Бэн, который представился сотрудником "Главного управления разведки МО Украины" и предложил "работу".

Первым заданием Миши стал поджог местного военкомата. Парень купил в магазине всё необходимое и своими руками смастерил две бомбы, чтобы атаковать здание. Однако до конца дело довести не удалось. Благодаря слаженным действиям местных правоохранителей радикал был задержан, а в ходе обыска у него изъяли каминные спички, канистры с неизвестной жидкостью, бутылки с зажигательной смесью и банковские карты. Также возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".