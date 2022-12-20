Свиной грипп выявлен уже в 86 регионах России
В Роспотребнадзоре заявили о выявлении свиного гриппа в 86 регионах РФ
Среди циркулирующих в России респираторных заболеваний доминируют вирусы гриппа, а самый распространённый из них — свиной. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, его выявили уже в 86 регионах страны.
"В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Самым распространённым из них является вирус А (H1N1)-2009, который циркулирует уже в 86 регионах", — говорится в сообщении.
При этом показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжают расти. Так, за неделю они подскочили на 15,8%.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что не планируют вводить в РФ QR-коды из-за распространения гриппа. Там подчеркнули, что текущая эпидситуация не требует ограничительных мер.
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