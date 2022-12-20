Свиной грипп выявлен уже в 86 регионах России

Среди циркулирующих в России респираторных заболеваний доминируют вирусы гриппа, а самый распространённый из них — свиной. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, его выявили уже в 86 регионах страны.

"В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Самым распространённым из них является вирус А (H1N1)-2009, который циркулирует уже в 86 регионах", — говорится в сообщении.

При этом показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжают расти. Так, за неделю они подскочили на 15,8%.