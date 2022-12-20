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20 декабря, 09:12

Галерист-иноагент Гельман объявлен в розыск

МВД объявило в розыск коллекционера и галериста Марата Гельмана

Правоохранительные органы объявили в розыск российского коллекционера и галериста Марата Гельмана*. Такая информация следует из базы МВД России. Гельмана ищут "по уголовной статье", но, в чём именно он подозревается, пока не известно. Галерист имеет гражданство Израиля, но, по его собственным словам, уже несколько лет проживает в Черногории.

"Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье УК", — сказано в карточке, размещённой в ведомственной базе.

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Напомним, что ещё летом 2016 года галериста Гельмана обвинили в незаконном вывозе картин за границу. Художник Гор Чахал обратился в прокуратуру, когда увидел одну из своих работ на выставке в Норвегии. Вместе с тем Марат Гельман известен своими либеральными взглядами, Гор Чахал же придерживается более консервативной позиции. В разговоре с Лайфом ещё тогда, шесть лет назад, галерист заявил, что художник якобы преследует его на почве идеологической борьбы.

* Включён в реестр СМИ – иностранных агентов.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Марина Калегина
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