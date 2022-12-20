Москвичам напомнили о штрафе за запуск фейерверков в новогоднюю ночь
МЧС: Закон "О тишине" запрещает запускать в Москве фейерверки в новогоднюю ночь
В соответствии с законом "О тишине" фейерверки в новогоднюю ночь в Москве запрещено запускать после 23:00, заявил замначальника ГУ МЧС РФ по столице — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров.
"Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определённое время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идёт уже о законе "О тишине", — сказал Бобров журналистам и напомнил, что за нарушение закона грозит административная ответственность.
Для запуска бытовой пиротехники в разных районах города власти определят площадки для запуска. Определять место будет специальная комиссия. При этом высотных фейерверков в Москве, как и в большинстве регионов, не планируется.
Ранее юрист Пономарёва рассказала, за что можно получить штраф, отмечая Новый год за городом. Она также напомнила, что, согласно закону тишины, предусмотрен штраф от одной тысячи рублей до двух, а для юридических лиц — от 40 до 80 тысяч.
АГН "Москва" / Зыков Кирилл