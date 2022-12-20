Москвичам напомнили о штрафе за запуск фейерверков в новогоднюю ночь

В соответствии с законом "О тишине" фейерверки в новогоднюю ночь в Москве запрещено запускать после 23:00, заявил замначальника ГУ МЧС РФ по столице — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров.

"Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определённое время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идёт уже о законе "О тишине", — сказал Бобров журналистам и напомнил, что за нарушение закона грозит административная ответственность.

Для запуска бытовой пиротехники в разных районах города власти определят площадки для запуска. Определять место будет специальная комиссия. При этом высотных фейерверков в Москве, как и в большинстве регионов, не планируется.