Госдума во II чтении приняла законопроект о биометрических данных

Госдума приняла во втором чтении проект закона о сборе биометрических данных. Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных.

Ко второму чтению вызвавший большой резонанс законопроект о биометрии был существенно изменён. В частности, из него были исключены неоднозначные толкования и спорные моменты. В текущей редакции проекта предлагается запретить хранение геномной информации и ограничить перечень биометрии, оставив только лицо и голос. Также предлагается ввести наказание за утечку данных и запретить принудительный сбор биометрии. Кроме того, парламентарии предлагают запретить использование биометрии детей без согласия родителей.