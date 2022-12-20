Госдума во II чтении приняла законопроект о биометрических данных
Госдума приняла во втором чтении проект закона о сборе биометрических данных. Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных.
Ко второму чтению вызвавший большой резонанс законопроект о биометрии был существенно изменён. В частности, из него были исключены неоднозначные толкования и спорные моменты. В текущей редакции проекта предлагается запретить хранение геномной информации и ограничить перечень биометрии, оставив только лицо и голос. Также предлагается ввести наказание за утечку данных и запретить принудительный сбор биометрии. Кроме того, парламентарии предлагают запретить использование биометрии детей без согласия родителей.
Напомним, ранее Русская православная церковь призвала оставить за россиянами безусловное право на отказ от биометрической идентификации, а также настаивала на запрете сбора биометрии детей. Кроме того, ради сохранения мира и согласия в обществе там заявили, что следует исключить любые материальные преференции для тех, кто использует эту систему.
ТАСС / Артём Геодакян