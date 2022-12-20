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Опубликовано 20 декабря 2022, 12:35

Госдума во II чтении приняла законопроект о биометрических данных

Госдума приняла во втором чтении проект закона о сборе биометрических данных. Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных.

Ко второму чтению вызвавший большой резонанс законопроект о биометрии был существенно изменён. В частности, из него были исключены неоднозначные толкования и спорные моменты. В текущей редакции проекта предлагается запретить хранение геномной информации и ограничить перечень биометрии, оставив только лицо и голос. Также предлагается ввести наказание за утечку данных и запретить принудительный сбор биометрии. Кроме того, парламентарии предлагают запретить использование биометрии детей без согласия родителей.

Госдума подготовила поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии
Госдума подготовила поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

Напомним, ранее Русская православная церковь призвала оставить за россиянами безусловное право на отказ от биометрической идентификации, а также настаивала на запрете сбора биометрии детей. Кроме того, ради сохранения мира и согласия в обществе там заявили, что следует исключить любые материальные преференции для тех, кто использует эту систему.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
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