"За всё придётся платить": Нарколог развеял миф о "культуре пития"

Не существует безопасной дозы алкоголя, и даже одна рюмка — яд, таким мнением с РИАМО поделился врач-нарколог Василий Шуров. Он также развеял миф о существовании "культуры пития".

"Культура пития — это миф. Если у человека есть зависимость, то ему нельзя вообще пить. У него первая [рюмка] стартовая, и он [после неё] уйдёт в запой. Если человек непьющий, то у него защитный рвотный рефлекс и на определённых стадиях ему просто плохо. Нет никакой культуры — это просто иллюзия", — объяснил он.

Шуров отметил, что утверждения о якобы пользе некоторых доз алкоголя начали распространять ещё в Советском Союзе, надеясь поднять винную промышленность. К примеру, были популярны рассказы о "чистоте" сосудов жителей винодельческих регионов.

"Это всё мура. Алкоголь нейро- и гепатотропный яд. Любая доза алкоголя убьёт определённое количество клеток головного мозга и определённое количество клеток печени... При ежедневном употреблении — цирроз", — добавил врач.

Нарколог предупредил, что ощущение веселья, одурения и улучшенные коммуникативные навыки пройдут и рано или поздно "за всё придётся платить".