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20 декабря, 09:37

"За всё придётся платить": Нарколог развеял миф о "культуре пития"

Нарколог Шуров опроверг утверждения о пользе алкоголя

Не существует безопасной дозы алкоголя, и даже одна рюмка — яд, таким мнением с РИАМО поделился врач-нарколог Василий Шуров. Он также развеял миф о существовании "культуры пития".

"Культура пития — это миф. Если у человека есть зависимость, то ему нельзя вообще пить. У него первая [рюмка] стартовая, и он [после неё] уйдёт в запой. Если человек непьющий, то у него защитный рвотный рефлекс и на определённых стадиях ему просто плохо. Нет никакой культуры — это просто иллюзия", объяснил он.

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Шуров отметил, что утверждения о якобы пользе некоторых доз алкоголя начали распространять ещё в Советском Союзе, надеясь поднять винную промышленность. К примеру, были популярны рассказы о "чистоте" сосудов жителей винодельческих регионов.

"Это всё мура. Алкоголь нейро- и гепатотропный яд. Любая доза алкоголя убьёт определённое количество клеток головного мозга и определённое количество клеток печени... При ежедневном употреблении — цирроз", — добавил врач.

Нарколог предупредил, что ощущение веселья, одурения и улучшенные коммуникативные навыки пройдут и рано или поздно "за всё придётся платить".

Лайф рассказывал об опасности посещения бани после употребления алкоголя. По словам терапевта Андрея Звонкова, такая смесь увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.

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Матвей Шандрыголов
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