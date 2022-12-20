ВСУ обстреливают Шебекино, есть пострадавший и попадание снаряда в склад

Вооружённые силы Украины обстреливают город Шебекино Белгородской области, по предварительным данным, уже есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья в состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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"В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остаётся одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено", — написал губернатор в телеграм-канале.