Московский школьник прямо на уроке сломал учителю нос и руку
Московский школьник набросился на учителя и сломал ему нос из-за замечания
В Москве девятиклассник прямо на уроке жестоко избил учителя химии и сломал ему нос из-за сделанного педагогом замечания. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
ЧП произошло накануне в одной из столичных школ. Как рассказал 28-летний преподаватель, он сделал замечание 15-летнему ученику, что вызвало у последнего агрессию и ответную реакцию. Школьник набросился на учителя и начал его избивать.
Сейчас педагог находится в больнице. У него диагностировали перелом носа, множественные ушибы. Также врачи нашли у него перелом костей кисти. К расследованию дела подключилась полиция.
Ранее Лайф писал, что в Чувашии сын директора филиала Росреестра Игоря Татура — 18-летний Георгий — записал видео, на котором он устроил слежку на машине за учительницей географии и оскорблял её. Когда ролик распространился в Интернете, молодой человек записал видео с извинениями перед педагогом.
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