Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 декабря, 09:51

Московский школьник прямо на уроке сломал учителю нос и руку

Московский школьник набросился на учителя и сломал ему нос из-за замечания

В Москве девятиклассник прямо на уроке жестоко избил учителя химии и сломал ему нос из-за сделанного педагогом замечания. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

ЧП произошло накануне в одной из столичных школ. Как рассказал 28-летний преподаватель, он сделал замечание 15-летнему ученику, что вызвало у последнего агрессию и ответную реакцию. Школьник набросился на учителя и начал его избивать.

Сейчас педагог находится в больнице. У него диагностировали перелом носа, множественные ушибы. Также врачи нашли у него перелом костей кисти. К расследованию дела подключилась полиция.

"Хороший, если не доводить": Студенты заступились за педагога, ударившего студента о стену

"Хороший, если не доводить": Студенты заступились за педагога, ударившего студента о стену

Ранее Лайф писал, что в Чувашии сын директора филиала Росреестра Игоря Татура — 18-летний Георгий — записал видео, на котором он устроил слежку на машине за учительницей географии и оскорблял её. Когда ролик распространился в Интернете, молодой человек записал видео с извинениями перед педагогом.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров