Московский школьник прямо на уроке сломал учителю нос и руку

В Москве девятиклассник прямо на уроке жестоко избил учителя химии и сломал ему нос из-за сделанного педагогом замечания. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

ЧП произошло накануне в одной из столичных школ. Как рассказал 28-летний преподаватель, он сделал замечание 15-летнему ученику, что вызвало у последнего агрессию и ответную реакцию. Школьник набросился на учителя и начал его избивать.

Сейчас педагог находится в больнице. У него диагностировали перелом носа, множественные ушибы. Также врачи нашли у него перелом костей кисти. К расследованию дела подключилась полиция.