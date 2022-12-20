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20 декабря, 10:05

Сборная Аргентины отправилась на чемпионский парад по Буэнос-Айресу в открытом автобусе

<p>В Аргентине встретили победителей чемпионата мира по футболу. Видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/infobae" target="_blank" rel="noopener noreferrer">infobae</a></p>

В Аргентине встретили победителей чемпионата мира по футболу. Видео © Twitter / infobae

Сборная Аргентины вернулась на родину после победы над Францией в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Игроков ликованиями встретили сотни болельщиков и фанатов.

В Аргентине встретили победителей чемпионата мира по футболу. Видео © Twitter / ESPNFutbolArg / okdobleamarilla / Argentina / LeoMessiMedia / WeAreMessi

Вся столица стояла на ушах, пока самолёт пролетал над городом, и заревела ещё сильнее, когда он приземлился в местном аэропорту. К прибытию спортсменов долго готовились, и стоило двери только открыться, покидающих борт сразу начали поздравлять с победой — раздалась музыка, футболистов встретили местные власти и поклонники, которые бросились делать селфи с мировыми кумирами.

А после тёплой встречи победители чемпионата мира загрузились в двухъярусный открытый автобус и отправились на чемпионский парад по улицам. Причём все дороги были переполнены множеством болельщиков, специально для которых сегодняшний день объявили выходным. Жители ликовали и радовались победе своей сборной впервые за почти 20 лет.

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Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом аргентинец Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Николь Вербер

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