Сборная Аргентины отправилась на чемпионский парад по Буэнос-Айресу в открытом автобусе

Сборная Аргентины вернулась на родину после победы над Францией в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Игроков ликованиями встретили сотни болельщиков и фанатов.

В Аргентине встретили победителей чемпионата мира по футболу. Видео © Twitter / ESPNFutbolArg / okdobleamarilla / Argentina / LeoMessiMedia / WeAreMessi

Вся столица стояла на ушах, пока самолёт пролетал над городом, и заревела ещё сильнее, когда он приземлился в местном аэропорту. К прибытию спортсменов долго готовились, и стоило двери только открыться, покидающих борт сразу начали поздравлять с победой — раздалась музыка, футболистов встретили местные власти и поклонники, которые бросились делать селфи с мировыми кумирами.