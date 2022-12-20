Минздрав заявил, что ожирение грозит детям изменениями в мозге

Ожирение у детей, страдающих болезнью с ранних лет, в будущем может привести к проблемам с логическим мышлением. Об этом заявила на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный детский эндокринолог Минздрава РФ, академик РАН Валентина Петеркова.

"Ожирение — это болезнь, ожирение очень мешает человеку справиться с какой-то интеркуррентной болезнью (присоединяющейся случайно и осложняющей течение основного заболевания), оно мешает ему нормально жить, оно даже действует на мозг. То есть у детей, которые страдают с раннего возраста ожирением, логическое мышление тоже страдает", — предупредила врач.

Поэтому эндокринолог призвала россиян относиться к ожирению исключительно как к болезни, а не как к косметическому дефекту. Петеркова добавила, что "по пятам" за этим идёт диабет второго типа, дети стали болеть им чаще. Эксперт также затронула проблему гепатоза — патологии печени, которая может повлечь пересадку органа.

"[Пациент] с детства толстый, а уже в 40 лет ему нужно пересаживать печень, потому что его печень от ожирения... не может работать так, как ей положено", — заметила Петеркова.