Трое рабочих погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

Трое мужчин погибли и один госпитализирован с ожогами после взрыва на газопроводе в Чувашии, где сейчас тушат возникшее возгорание. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах, уточнив, что пострадавший — Евгений Дмитриев, 12.01.1986 года рождения.

Взрыв на газопроводе в Чувашии. Видео © LIFE

По его словам, на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород проводила работы ремонтная бригада. В районной администрации это подтвердили, но какую именно поломку устраняли рабочие, не пояснили. Труба проложена в 1983 году, по ней идёт газ с месторождений севера Западной Сибири. На публикуемом видео огромное пламя видно со значительного расстояния от объекта.

"Жарко стало. Грохот стоит. Рвануло изначально мощно", — говорят очевидцы за кадром.

Сейчас газ уже перекрыли, а пожарные приступили к локализации возгорания. По данным источника Лайфа, удалось сбить открытое пламя. Никаких угроз жилым домам нет, все постройки находятся на удалении примерно в 800 метров от места пожара.