МЧС опровергло запрет на запуск салютов и фейерверков в новогоднюю ночь

В МЧС уточнили правила использования пиротехники во время праздников. Как сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, никаких ограничений и запретов на запуск салютов и фейерверков в новогоднюю ночь по линии МЧС России нет.

"Как сотрудник МЧС России, публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС России, не существует", — сказал он в ходе пресс-конференции.