МЧС опровергло запрет на запуск салютов и фейерверков в новогоднюю ночь
По линии МЧС нет никаких ограничений на использование пиротехники в новогоднюю ночь
В МЧС уточнили правила использования пиротехники во время праздников. Как сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, никаких ограничений и запретов на запуск салютов и фейерверков в новогоднюю ночь по линии МЧС России нет.
"Как сотрудник МЧС России, публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС России, не существует", — сказал он в ходе пресс-конференции.
При этом не стоит забывать, что в соответствии с законом "О тишине" фейерверки в новогоднюю ночь в Москве запрещено запускать после 23:00. Для этого в разных районах города власти определят специальные площадки. Но высотных фейерверков в Москве, как и в большинстве регионов, не планируется.
ТАСС / Андрей Чепакин