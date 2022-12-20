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20 декабря, 12:24

МЧС опровергло запрет на запуск салютов и фейерверков в новогоднюю ночь

По линии МЧС нет никаких ограничений на использование пиротехники в новогоднюю ночь

В МЧС уточнили правила использования пиротехники во время праздников. Как сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, никаких ограничений и запретов на запуск салютов и фейерверков в новогоднюю ночь по линии МЧС России нет.

"Как сотрудник МЧС России, публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС России, не существует", — сказал он в ходе пресс-конференции.

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При этом не стоит забывать, что в соответствии с законом "О тишине" фейерверки в новогоднюю ночь в Москве запрещено запускать после 23:00. Для этого в разных районах города власти определят специальные площадки. Но высотных фейерверков в Москве, как и в большинстве регионов, не планируется.

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ТАСС / Андрей Чепакин

Николь Вербер

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