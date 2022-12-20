Мемный турецкий повар нарушил одно из главных правил ЧМ и подвергся хейту
Мемного турецкого повара Гёкче раскритиковали в Сети за фото с Кубком мира
Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nusr_et
После финала чемпионата мира по футболу в Катаре популярный турецкий шеф-повар Нусрет Гёкче опубликовал фото, на котором держит в руках Кубок мира. Кому-то это может показаться мелочью, но на деле он нарушил одно из фундаментальных правил ЧМ.
По регламенту к Кубку мира по футболу могут прикасаться только президент Международной федерации футбола (ФИФА), действующие главы стран и члены команды, выигравшей чемпионат мира. Нусрет Гёкче не принадлежит ни к одной из данных категорий и никак не связан со сборной Аргентины.
Но даже незнание правил не уменьшает серьёзности его проступка. Подписчики обрушились на дерзкого повара под соответствующей публикацией в соцсетях, утверждая, что он "не чемпион и не должен трогать Кубок мира".
"Зачем ты держишь трофей и почему вообще находишься на поле? Тебя там быть не должно. Делаешь селфи с игроками только для собственного пиара", — возмутился читатель.
"Футболисты усердно работали ради этого трофея. А ты не должен его трогать!" — написали в комментариях.
Ранее сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны заявил, что никто не заслуживал кубок и победу на ЧМ больше, чем Месси. В трогательной записке он добавил, что его отец празднует победу на небесах.