ВС России уничтожили более 100 бойцов ударом по позициям ВСУ на Донецком направлении
Вооружённые силы РФ продолжают наступать на Донецком направлении. В ходе выполнения задач спецоперации военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой Народной Республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.
Кроме того, подразделения Российской армии уничтожили четыре украинские боевые машины пехоты и два автомобиля.
Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение подразделениям ВСУ и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении. За минувшие сутки в результате действий российских военных там было уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ