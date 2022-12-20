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Опубликовано 20 декабря 2022, 11:58
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ВС России уничтожили более 100 бойцов ударом по позициям ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ продолжают наступать на Донецком направлении. В ходе выполнения задач спецоперации военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой Народной Республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, подразделения Российской армии уничтожили четыре украинские боевые машины пехоты и два автомобиля.

Российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение подразделениям ВСУ и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении. За минувшие сутки в результате действий российских военных там было уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.


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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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