ВС России уничтожили более 100 бойцов ударом по позициям ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ продолжают наступать на Донецком направлении. В ходе выполнения задач спецоперации военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой Народной Республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, подразделения Российской армии уничтожили четыре украинские боевые машины пехоты и два автомобиля.