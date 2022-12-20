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Опубликовано 20 декабря 2022, 11:56
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Российские военные уничтожили в ДНР базы подразделений двух украинских мехбригад

ВС России уничтожили пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских войск в ДНР, уничтожив базы подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Об этом в ходе брифинга доложил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в районах населённых пунктов Константиновка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики огнём артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ", — сказал он.

Кроме того, бойцы ВС РФ обнаружили и ликвидировали в районе села Новодонецкое группу диверсантов ВСУ. В результате общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении за сутки составили около 70 человек и пять автомобилей.

Также в Минобороны рассказали и про успехи российских военных на Купянском направлении. Там за сутки силами армейской авиации и артиллерии были уничтожены до 30 бойцов ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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