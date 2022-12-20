Госдума во II чтении приняла законопроект о пожизненном сроке за диверсии

В соответствии с документом Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Обучение совершению диверсионных актов тоже станет уголовно наказуемым деянием.

Ранее в Думу внесли закон о блокировке счетов за финансирование диверсий по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов. Кроме того, Лайф писал, что Госдума в I чтении приняла законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах. На данный момент закон предусматривает ответственность за посягательство на объекты техносферы и жизнеобеспечения населения.