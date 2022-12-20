Бывший глава Генштаба ВС СССР похоронен в Москве

Бывшего начальника Генштаба ВС СССР генерала армии Михаила Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище. В последний путь военного проводили члены семьи, друзья, а также бывшие коллеги. Возглавлял комиссию по организации траурного мероприятия статс-секретарь и заместитель министра обороны Николай Панков.

На траурной церемонии Панков огласил телеграмму главы государства и Верховного главнокомандующего Владимира Путина, которая ранее была опубликована на сайте Кремля. В ней президент подчеркнул, что Моисеев "с честью исполнял свой профессиональный, ратный долг, являлся примером для коллег и подчинённых".

Также заместитель министра обороны указал, что в непростое время покойный смог вместе с министром обороны "сделать многое, чтобы сохранить целостность нашей армии".