Бывший глава Генштаба ВС СССР похоронен в Москве
Бывшего начальника Генштаба ВС СССР Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
Бывший глава Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев. Фото © Wikipedia / premier.gov.ru
Бывшего начальника Генштаба ВС СССР генерала армии Михаила Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище. В последний путь военного проводили члены семьи, друзья, а также бывшие коллеги. Возглавлял комиссию по организации траурного мероприятия статс-секретарь и заместитель министра обороны Николай Панков.
На траурной церемонии Панков огласил телеграмму главы государства и Верховного главнокомандующего Владимира Путина, которая ранее была опубликована на сайте Кремля. В ней президент подчеркнул, что Моисеев "с честью исполнял свой профессиональный, ратный долг, являлся примером для коллег и подчинённых".
Также заместитель министра обороны указал, что в непростое время покойный смог вместе с министром обороны "сделать многое, чтобы сохранить целостность нашей армии".
О смерти бывшего начальника Генштаба ВС СССР Михаила Моисеева стало известно 18 декабря. Моисеев был генералом армии, председателем Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", членом Клуба военачальников Российской Федерации. Кроме того, исполнял обязанности министра обороны СССР 22 и 23 августа 1991 года, был отмечен отечественными и иностранными наградами.