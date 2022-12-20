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20 декабря, 11:47

Индия перекинула рекордное число военных к границе с Китаем

В МИД Индии сообщили о развёртывании рекордного количества сил на границе с Китаем

Индия развёртывает рекордное количество сил на границе с Китаем. Как заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, страна намерена прийти к деэскалации и размежеванию. Об этом пишет The Indian Express.

По его словам, это делается для противодействия развёртыванию войск Китая, чьё количество также значительно возросло с 2020 года. Министр отметил, что индийская армия намерена противодействовать "любой попытке в одностороннем порядке изменить линию фактического контроля", а также добавил, что никто не должен подвергать критике охраняющих границу солдат.

"Если мы были безразличны к Китаю, кто послал индийскую армию к границе? Если мы были безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?" — сказал министр, отвечая на критику оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс".

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Кстати, ранее Лайф писал, что не менее шести индийских военных пострадали при столкновении с солдатами китайской армии в штате Аруначал-Прадеш, которое произошло 9 декабря в секторе Таванг. Этот инцидент стал первым с 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты в ожесточённых столкновениях с войсками Китая в высокогорной приграничной долине Галван.

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ТАСС / AP / Rafiq Maqbool

Николь Вербер

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