Индия перекинула рекордное число военных к границе с Китаем

Индия развёртывает рекордное количество сил на границе с Китаем. Как заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, страна намерена прийти к деэскалации и размежеванию. Об этом пишет The Indian Express.

По его словам, это делается для противодействия развёртыванию войск Китая, чьё количество также значительно возросло с 2020 года. Министр отметил, что индийская армия намерена противодействовать "любой попытке в одностороннем порядке изменить линию фактического контроля", а также добавил, что никто не должен подвергать критике охраняющих границу солдат.

"Если мы были безразличны к Китаю, кто послал индийскую армию к границе? Если мы были безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?" — сказал министр, отвечая на критику оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс".