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20 декабря, 11:44

СБУ спустя 8 лет задержала мужчину, поднявшего флаг России над мэрией Харькова

<p>Сотрудники СБУ и задержанный харьковчанин. Обложка © <a href="https://t.me/SBUkr/6293" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Служба безпеки України</p>

Сотрудники СБУ и задержанный харьковчанин. Обложка © Telegram / Служба безпеки України

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании мужчины, который в 2014 году поднял флаг России над мэрией Харькова и призывал к изменению границ страны.

Сотрудники СБУ и задержанный харьковчанин. Фото © Telegram / Служба безпеки України

Сотрудники СБУ и задержанный харьковчанин. Фото © Telegram / Служба безпеки України

"Злоумышленник более восьми лет скрывался от правосудия. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения", говорится в публикации пресс-службы ведомства.

Сообщается, что эти годы мужчина "соблюдал меры конспирации", меняя адреса и номера телефона, а при обыске у него нашли российскую патриотическую атрибутику, оружие и патроны к нему.

Против украинца завели уголовные дела по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами".

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Лайф рассказывал о проведении СБУ "контрразведывательных мероприятий" на объектах УПЦ в нескольких областях Украины. Среди них кафедральный Свято-Воздвиженский собор и Свято-Покровская церковь в Ужгороде, львовский Свято-Троицкий храм и Свято-Васильевский собор в Овруче под Житомиром.

Матвей Шандрыголов

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