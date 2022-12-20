СБУ спустя 8 лет задержала мужчину, поднявшего флаг России над мэрией Харькова
Сотрудники СБУ и задержанный харьковчанин. Обложка © Telegram / Служба безпеки України
Служба безопасности Украины отчиталась о задержании мужчины, который в 2014 году поднял флаг России над мэрией Харькова и призывал к изменению границ страны.
Сотрудники СБУ и задержанный харьковчанин. Фото © Telegram / Служба безпеки України
"Злоумышленник более восьми лет скрывался от правосудия. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения", — говорится в публикации пресс-службы ведомства.
Сообщается, что эти годы мужчина "соблюдал меры конспирации", меняя адреса и номера телефона, а при обыске у него нашли российскую патриотическую атрибутику, оружие и патроны к нему.
Против украинца завели уголовные дела по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами".
Лайф рассказывал о проведении СБУ "контрразведывательных мероприятий" на объектах УПЦ в нескольких областях Украины. Среди них кафедральный Свято-Воздвиженский собор и Свято-Покровская церковь в Ужгороде, львовский Свято-Троицкий храм и Свято-Васильевский собор в Овруче под Житомиром.