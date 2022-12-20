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20 декабря, 11:43

Пасечник назначил второго сенатора от ЛНР в Совфеде

Пасечник назначил сенатором от ЛНР в Совфеде Дарью Лантратову

Сенатором от исполнительной власти Луганской Народной Республики в Совете Федерации стала замсекретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова. Соответствующий указ подписал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Постановляю наделить полномочиями сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти ЛНР Лантратову Дарью Сергеевну", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Также сенатором от законодательной власти ранее была назначена депутат Народного совета (парламента) ЛНР Ольга Бас.

В Запорожской области назначили сенатора Совета Федерации от региона

В Запорожской области назначили сенатора Совета Федерации от региона

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин наделил экс-главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора от республики. Пушилин также распорядился направить указ в Совфед не позднее дня, следующего за днём его вступления в силу.

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ТАСС / Александр Река

Ирина Фальке

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