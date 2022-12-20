Пасечник назначил второго сенатора от ЛНР в Совфеде

Указ вступает в силу со дня его подписания. Также сенатором от законодательной власти ранее была назначена депутат Народного совета (парламента) ЛНР Ольга Бас.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин наделил экс-главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора от республики. Пушилин также распорядился направить указ в Совфед не позднее дня, следующего за днём его вступления в силу.