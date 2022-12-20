Пасечник назначил второго сенатора от ЛНР в Совфеде
Пасечник назначил сенатором от ЛНР в Совфеде Дарью Лантратову
Сенатором от исполнительной власти Луганской Народной Республики в Совете Федерации стала замсекретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова. Соответствующий указ подписал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Постановляю наделить полномочиями сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти ЛНР — Лантратову Дарью Сергеевну", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Также сенатором от законодательной власти ранее была назначена депутат Народного совета (парламента) ЛНР Ольга Бас.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин наделил экс-главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора от республики. Пушилин также распорядился направить указ в Совфед не позднее дня, следующего за днём его вступления в силу.
ТАСС / Александр Река