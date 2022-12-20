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20 декабря, 11:14

В Запорожской области назначили сенатора Совета Федерации от региона

Балицкий назначил представителем Запорожья в Совете Федерации Дмитрия Ворону

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначил на должность представителя органов исполнительной власти региона в Совете Федерации Дмитрия Ворону.

"Дмитрий Николаевич — уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт", — написал Балицкий в телеграм-канале, выразив уверенность, что новоиспечённый сенатор справится с работой.

До февраля текущего года Дмитрий Ворона был руководителем Корпорации развития Крыма, после чего перешёл работать непосредственно в правительство республики, став советником главы региона Сергея Аксёнова.

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Ранее сегодня также выбрали сенаторов Совета Федерации от Донецкой и Луганской народных республик. Ими стали депутат Народного совета ДНР Александр Ананченко и бывший руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас.

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Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Максим Плетнёв

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