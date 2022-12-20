В Запорожской области назначили сенатора Совета Федерации от региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначил на должность представителя органов исполнительной власти региона в Совете Федерации Дмитрия Ворону.

"Дмитрий Николаевич — уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт", — написал Балицкий в телеграм-канале, выразив уверенность, что новоиспечённый сенатор справится с работой.

До февраля текущего года Дмитрий Ворона был руководителем Корпорации развития Крыма, после чего перешёл работать непосредственно в правительство республики, став советником главы региона Сергея Аксёнова.