В Запорожской области назначили сенатора Совета Федерации от региона
Балицкий назначил представителем Запорожья в Совете Федерации Дмитрия Ворону
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначил на должность представителя органов исполнительной власти региона в Совете Федерации Дмитрия Ворону.
"Дмитрий Николаевич — уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт", — написал Балицкий в телеграм-канале, выразив уверенность, что новоиспечённый сенатор справится с работой.
До февраля текущего года Дмитрий Ворона был руководителем Корпорации развития Крыма, после чего перешёл работать непосредственно в правительство республики, став советником главы региона Сергея Аксёнова.
Ранее сегодня также выбрали сенаторов Совета Федерации от Донецкой и Луганской народных республик. Ими стали депутат Народного совета ДНР Александр Ананченко и бывший руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас.
Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"