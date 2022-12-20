Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках в новогоднюю ночь
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей не запускать фейерверки в парках на Новый год
Жителей Москвы призвали отказаться от запуска фейерверков в парках в новогоднюю ночь. С таким обращением выступил столичный комплекс городского хозяйства.
"Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки, не организовывать там шумные гуляния", — говорится в сообщении.
Там добавили, что столичные улицы уже украсили привычными декоративными конструкциями, как того пожелали сами москвичи, а вот масштабных торжеств, массовых гуляний, организованных властями, в этом году не будет, как и не будет крупных салютов.
Как писал Лайф, столичные власти запустили голосование, в ходе которого москвичи могли сами определить, как город будет встречать Новый год. В результате более 80% участников опроса поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города, ещё половина высказались против массовых уличных концертов.
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