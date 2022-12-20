Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках в новогоднюю ночь

Жителей Москвы призвали отказаться от запуска фейерверков в парках в новогоднюю ночь. С таким обращением выступил столичный комплекс городского хозяйства.

"Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки, не организовывать там шумные гуляния", — говорится в сообщении.

Там добавили, что столичные улицы уже украсили привычными декоративными конструкциями, как того пожелали сами москвичи, а вот масштабных торжеств, массовых гуляний, организованных властями, в этом году не будет, как и не будет крупных салютов.