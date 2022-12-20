В Краснодаре отец-наркоман бегал по подъезду с ножом и угрожал выкинуть пятилетнюю дочь из окна

В Краснодаре соседи спасли пятилетнюю девочку от отца-наркомана, который угрожал выкинуть её в окно и бегал по подъезду с ножом. Об этом Лайф узнал от источника в правоохранительных органах.

В Краснодаре мужчина угрожал выкинуть дочь в окно, соседи вызвали полицию, девочку забрали. Фото © LIFE

Ночью жители многоэтажки услышали детский плач. На лестничной площадке стояла девочка без одежды и громко плакала. В это время её отец метался по подъезду с молотком и ножом. После попытки соседей помочь малышке мужчина пригрозил выкинуть ребёнка в окно. Охранники дома смогли скрутить нарушителя, затем приехала полиция.

Очевидцы пояснили, что семья арендовала квартиру около месяца назад, с тех пор постоянно слышались дикие крики ребёнка. По словам источника Лайфа, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался. Мать девочки никто не видел. Полиция устанавливает её личность. Малышку забрала скорая. В свои пять лет она почти не говорит, из еды в их с отцом квартире была только вода из-под крана и плесневелый кусок хлеба, рассказали соседи.

На мужчину составлено несколько административных протоколов, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.