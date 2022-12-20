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20 декабря, 10:35

Лариса Долина заявила, что перенёсший операцию на ноге Басков идёт на поправку

Лариса Долина рассказала о состоянии перенёсшего операцию Николая Баскова

Народный артист России Николай Басков, который ранее перенёс операцию на ноге и неслабо встревожил поклонников, уже вовсю идёт на поправку. Об этом рассказала певица Лариса Долина.

"Это была не очень приятная история. Но Николай идёт на поправку, поёт", — призналась она в беседе с Teleprogramma.pro.

При этом артистка подчеркнула, что после операции Басков уже успел принять участие в съёмках шоу "Песня года".

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Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Николай Басков еле ходит и скрывает лицо под маской. На съёмках новогоднего шоу телеканала Муз-ТВ артист практически не передвигался по сцене, а покидал её с посторонней помощью. Ситуация серьёзно встревожила поклонников певца, однако он поспешил успокоить их, заявив, что недавно действительно перенёс операцию после разрыва связок на ноге и сейчас уже идёт на поправку.

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ТАСС / Артём Геодакян

Максим Плетнёв

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