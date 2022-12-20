Лариса Долина заявила, что перенёсший операцию на ноге Басков идёт на поправку

Народный артист России Николай Басков, который ранее перенёс операцию на ноге и неслабо встревожил поклонников, уже вовсю идёт на поправку. Об этом рассказала певица Лариса Долина.

"Это была не очень приятная история. Но Николай идёт на поправку, поёт", — призналась она в беседе с Teleprogramma.pro.