Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета РФ

Станислав Поздняков продолжит работу на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР). Его переизбрали на новый срок.

Решение было принято в ходе заседания делегатов олимпийского собрания в Москве. Поздняков стал единственным кандидатом на выборах президента ОКР, за него проголосовали единогласно.