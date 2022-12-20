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20 декабря, 10:23

Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета РФ

Станислав Поздняков продолжит работу на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР). Его переизбрали на новый срок.

Решение было принято в ходе заседания делегатов олимпийского собрания в Москве. Поздняков стал единственным кандидатом на выборах президента ОКР, за него проголосовали единогласно.

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Кстати, ранее Лайф писал, что внеочередной конгресс Европейской конфедерации фехтования в мае досрочно лишил Станислава Позднякова полномочий главы организации. Об этом президент ОКР сообщал в своём телеграм-канале.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер

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