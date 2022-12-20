Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета РФ
Станислав Поздняков продолжит работу на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР). Его переизбрали на новый срок.
Решение было принято в ходе заседания делегатов олимпийского собрания в Москве. Поздняков стал единственным кандидатом на выборах президента ОКР, за него проголосовали единогласно.
Кстати, ранее Лайф писал, что внеочередной конгресс Европейской конфедерации фехтования в мае досрочно лишил Станислава Позднякова полномочий главы организации. Об этом президент ОКР сообщал в своём телеграм-канале.
Обложка ©
ТАСС / Валерий Шарифулин