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20 декабря, 10:34

Публикация Месси о победе на ЧМ-2022 побила рекорд Instagram по лайкам

Пост форварда Аргентины Месси о победе на ЧМ в Катаре побил рекорд Instagram по лайкам

Пост футболиста Лионеля Месси о победе на чемпионате мира в Катаре побил рекорд "Инстаграма"*, собрав 56,2 миллиона лайков. В публикации он обратился к своей семье и всем, кто его поддерживал на пути к титулу.

Публикация Месси о победе на ЧМ-2022. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

Публикация Месси о победе на ЧМ-2022. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

"Чемпионы мира! Сколько я об этом мечтал, насколько хотел, что до сих пор не могу поверить. Огромное спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, а также всем, кто верил в нас", написал он.

Ранее рекорд социальной сети по лайкам принадлежал аккаунту world_record_egg, на фото которого пользователи поставили 56,142 миллиона лайков.

Прошлый рекордсмен социальной сети. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / world_record_egg

Прошлый рекордсмен социальной сети. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / world_record_egg

Роналду проигнорировал победу Аргентины во главе с Месси на ЧМ-2022

Роналду проигнорировал победу Аргентины во главе с Месси на ЧМ-2022

Кстати, своей публикацией аргентинец побил ещё один рекорд. Речь о посте Криштиану Роналду, который в ноябре выложил в "Инстаграм" совместное фото с Месси. На нём была запечатлена игра в шахматы. Этот пост набрал более 41,9 млн лайков.

* Деятельность организации Meta (владеет "Инстаграмом" и "Фейсбуком") признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Матвей Шандрыголов

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