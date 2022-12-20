Публикация Месси о победе на ЧМ-2022 побила рекорд Instagram по лайкам

Пост футболиста Лионеля Месси о победе на чемпионате мира в Катаре побил рекорд "Инстаграма"*, собрав 56,2 миллиона лайков. В публикации он обратился к своей семье и всем, кто его поддерживал на пути к титулу.

Публикация Месси о победе на ЧМ-2022. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

"Чемпионы мира! Сколько я об этом мечтал, насколько хотел, что до сих пор не могу поверить. Огромное спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, а также всем, кто верил в нас", — написал он.

Ранее рекорд социальной сети по лайкам принадлежал аккаунту world_record_egg, на фото которого пользователи поставили 56,142 миллиона лайков.

Прошлый рекордсмен социальной сети. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / world_record_egg

Кстати, своей публикацией аргентинец побил ещё один рекорд. Речь о посте Криштиану Роналду, который в ноябре выложил в "Инстаграм" совместное фото с Месси. На нём была запечатлена игра в шахматы. Этот пост набрал более 41,9 млн лайков.